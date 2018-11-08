Besim: Teknolojik devrim KKTC için önemli

Dr. Burhan Nalbantoğlu Thallasaemia Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Sempozyumun açılışında konuşan Sağlık Bakanı Filiz Besim, teknolojik devrimin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli olduğunu söyledi.

Besim, tanınmayan bir ülkede bu bizim için çok önemlidir. Gerek ülkemizde gerekse dünyada çağdaş sendikacılık tartışılıyor. Tıp-İş benimde yıllarca aynı yolda yürüdüğüm yol arkadaşlarım, şu anda da başarılı işler yapılmaya devam ediliyor.

Çağdaş sendikacılık üyelerinin haklarını koruyan, denetim yapan, hükümete, bakanlıklara, meclise, yasamaya yardımcı olan, toplumun önünü açan, bilgi paylaşımı yapandır. Şu anda bir bilgi devrimi var. Teknolojik gelişimler sağlık adına büyük önem taşıyor. Bu sempozyumu düzenledikleri için Tıp-İş’e teşekkürlerimi sunuyorum dedi.

Siyasallar veya dünyanın egemenleri bizi tanımasa da biz aslında teknoloji ile dünyaya her şekilde bağlanmış durumdayız diyen Bakan Besim şunları kaydetti; “Ebetteki ki bu teknoloji devrinde yaşadığımız çok büyük tehditler ve tehlikeler de var. Çok kirli bilgi var, çok ticarileşme var, teknolojiyi tam ve doğru olarak kullanabiliyor muyuz? Bu nokta önem taşıyor.

Temiz teknolojiyi, saf bilgiyi ticarileştirmeden büyük teknoloji denizinde bunlara kapılmadan doğru şekilde bu devrimi yaşayabilen toplumlar bana göre öz insan kimliğini koruyabileceklerdir.

“Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı da yaz döneminde ara verilen eğitim çalışmalarını bundan sonraki süreçte sendika ile işbirliği içerisinde daha verimli yapabileceklerini söyledi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut da teknoloji sayesinde ulaşılan bilgide kirliliğin söz konusu olduğunu söyledi.

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış da her ülkenin teknolojinin tehlikelerine karşı vatandaşlarını koruyucu önlemler aldığını belirtti. Küreselleşen dünyayla birlikte KKTC’de de teknoloji alanında birçok gelişme yaşandığına işaret eden Varış özellikle çocukların maruz kaldığı teknolojik aygıtların çeşitliliğinin gün geçtikçe arttığına dikkati çekti.