Besim: UBP bu konuda hiç çalışma yapmadı!

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24/08/2022

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Besim: UBP bu konuda hiç çalışma yapmadı!

CTP Milletvekili Filiz Besim, 2008’den beri belediye reformundan bahsedildiğini ancak UBP’nin bu konuda hiç çalışma yapmadığını yeni öğrendiğini söyleyerek, ülkenin yasa yapma konusundaki başarısızlığını dile getirdi.

Tasarının tarihçesini anlatan Besim, bunların siyasi karar olmadığını, tüm vatandaşları etkileyecek yasalar olduğunu hatırlattı.

Besim, bu yasanın birleştirme yasası değil reform yasası olması gerektiği konusunda direttiklerini ve çağdaş dünyadan örnekler alarak hazırlanmasını, paydaşların dinlenmesini önerdiklerini ve komite kurulduğunu anlattı.

    Tasarıyla ilgili eleştirilerini dile getirerek, "yapılması gereken uzlaşı kültürünün yerleşmesini sağlamakken 'bizim 27 vekilimiz var ne istersek yaparız mantığı güdülüyor' şeklinde konuştu.

24/08/2022 22:12
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TAGS: Besim, ubp, meclis, beledşiye
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