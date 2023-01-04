CTP milletvekili Filiz Besim, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Eğitim Bakanlığı’nın Maliye Bakanlığı’ndan sonra ikinci en büyük bütçeye sahip bakanlık olduğunu ancak bütçedeki giderlerin çoğunun personelle ve müşavirlerle ilgili olduğunu savundu.

Ülkenin nüfus politikasının bir an önce ele alınması gerektiğini kaydeden Besim, “Ülke bambaşka bir yere gidiyor. Her sınıfta Türkçe bilmeyen 4-5 öğrenci var. Bu sorunu bile çözemiyor, plan yapamıyoruz….” dedi.

Besim, okullardaki öğretmen eksikliğinin geçici öğretmenlerle giderildiğini, boşlukların torpille doldurulduğunu savundu.

Yükseköğrenimle ilgili de konuşan, hükümet ve devlet bacağında yükseköğrenim kurumlarını kimin yönettiğiyle ilgili ciddi kafa karışıklığı yaşadığını belirten Besim, YÖDAK’la ilgili sorunları kimin çözeceğini sordu, “Bu alandaki denetim, planlama ve takipte ciddi sorunlar var” dedi.

Besim, yükseköğrenimde kaliteli ve diplomalı işsizler yaratıldığını da kaydederek, insanların iş bulabileceği başka yerlere gittiğini, bunun için de plan ve programlamaya gerek olduğunu vurguladı.

Ülkede 40 bin yükseköğrenim öğrencisinin sınıfa girmediğini, pasif durumda olduğunu belirten Besim, “Bu durum birçok sorunun temeli olarak karşımızda duruyor” dedi.

Besim, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na , “Yükseköğrenim kurumlarının geleceği nasıl devam edecek? Siz bu durumdan memnun musunu

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04/01/2023 18:38