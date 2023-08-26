Besim: Ülkemizde hayvan refahıyla ilgili yapılması gereken çok iş var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, "Dünya Köpek Günü" vesilesiyle kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Ülkemizde hayvan refahı ile ilgili gerek merkezi hükümetin, gerekse yerel yönetimlerin ve elbette biz yurttaşların yapması gereken çok iş var" dedi.

Köpeklerin insanlar için yalnızca evcil hayvan değil aynı zamanda koruyucu, rehber, arama kurtarma görevlisi ve terapi arkadaşı gibi bir çok önemli rolü üstlendiğini belirten Besim, "Onlarla kurduğumuz bağ karşılıksız sevgi ve anlayış doludur" ifadelerine yer verdi.

Besim'in paylaşımı şu şekilde:

"Bugün Dünya Köpekler Günü! Ülkemizde hayvan refahı ile ilgili gerek merkezi hükümetin, gerekse yerel yönetimlerin ve elbette biz yurttaşların yapması gereken çoook iş var. Sağlıklı barınaklar, düzenli kısırlaştırma ( popülasyon kontrolü), sahiplenme… Köpekler, insanlar için yalnızca evcil hayvanlar değil, aynı zamanda koruyucu, rehber, arama kurtarma görevlisi ve terapi arkadaşı gibi birçok önemli rolü üstlenirler. Onlarla kurduğumuz bağ, karşılıksız sevgi ve anlayış doludur. Unutmayalım ki onlara sıcak bir yuva sağlamak, sevgi ve bakım sunmak, onların hayatını değiştirebilir. Sevgi paylaştıkça çoğalır ve bir köpeğin sevgisi sonsuzdur".

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