Besim: Yeni Kabine İlginizi Çekti Mi? Benim Hiç Çekmedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, kabine değişikliği sonrası kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Yeni kabine ilginizi çekti mi? Benim hiç çekmedi, kel başa şimşir tarak” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki sağlık sisteminin çöktüğünü, hastaların aylardır ilaç bulamadığını belirten Besim, okulların yeniden konteynerlerle açılabileceğini ve hiçbir hazırlık olmadığını söyledi.

Besim’in paylaşımı şu şekilde:

“Kel Başa Şimşir Tarak…

*Sağlık çöktü, hastalar aylardır ilaç bulamıyor,

*Okullar yeniden konteynerlerle açılabilecek, hiç bir hazırlık yok.

*Yol güvenliği resmen çöktü, yollar kan gölü; hiç bir önlem yok.

*Ülke parsel parsel yapancılara satılıyor, hükümet dar gelirliyi “bekleyin size sosyal konut yapacağım” diye avutuyor. *Sokaklarda mafya kol geziyor, güvenlik görevlileri insanların kafasını eziyor; geceleri sokağa çıkmak kabus oldu. Bu arada hükümet ne yapıyor: Bakan değiştiriyor, müsteşar müdür atıyor. Yeni kabine ilginizi çekti mi? Benim hiç çekmedi. Kel başa şimşir tarak…”