Besim’den Güney’deki domuz gribi hakkında açıklama

Güney Kıbrıs’ta 1 Aralık 2018’den bugüne kadar halk arasında domuz gribi olarak “Grip A” nedeniyle 8’inci ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim sınır kapılarında önlem alınmadığını buna gerek duyulmadığını belirtti.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Alithia ve diğer gazetelere göre halk arasında domuz gribi olarak bilinen “Grip A” nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 72 yaşındaki bir Rum dün öldü.

Limasol Genel Hastanesi’nde dün gerçekleşen yeni ölümle, Güney Kıbrıs’ta 1 Aralık 2018’den bugüne kadar domuz gribinden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık 2018’den bugüne kadar 47 ciddi vaka kaydedildiğini, bunlardan 11’inin halen tedavi altında olduğunu, 8’inin öldüğünü, geriye kalanının ise taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık bakanı Filiz Besim konuyla ilgili açıklamasında sınır kapılarında önlem alınmadığını buna gerek duyulmadığından söyledi.

Besim enfeksiyon komitesinin Aralık başından itibaren düzenli aralıklarla her hafta toplandığını ve vakaları incelediğini hatırlattı.

Tüm merkez hastanelerinde grip polikliniği açıldığını kaydeden besim böylece grip hastalarının normal hastalardan ayrıldığını söyledi

Olayın kontrolde tutulduğunu bu yıl farkındalık yaratıldığını vatandaşların aşıya teşvik edildiğini vurgulayan Besim hedeflerinin gelecek yıl eylül ayından itibaren risk gruplarını aşılamayı hedeflediklerini söyledi

Besim grip polikliniğini gelecek yıl 1 Aralık itibarı ile başlatmak istediklerini ifade etti.

BRT