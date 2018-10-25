Besim,HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi Fuarı ve EMRAM eğitim konferansına katılıyor

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Sağlık Bilişimi Fuarı ve EMRAM eğitim konferansına katılmak üzere dün akşam İstanbul’a gitti.

Bakan Besim konferansın açılışında konuşma yapacak.

Dünyanın dört bir yanından gelecek olan Sağlık Bakanları ile yuvarlak masa toplantısı da gerçekleştirilecek olan Konferansta Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerinden 2000’in üzerinde Sağlık uzmanı, klinik uzmanları, firma yetkilileri, yatırımcılar ve sağlık bilişimi profesyonelleri bir araya gelecek.

Sağlık Bakanı Filiz Besim’in İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde çeşitli temaslarda bulunması da bekleniyor.