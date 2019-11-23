Besin hazırlama ve pişirmede nelere dikkat edilmeli?

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda, besinleri hazırlama ve pişirme sırasında dikkat edilmesi gerekenleri yazdı:

Denizgil'in yazısı şöyle:

Besinler sağlıklı yöntemlerle pişirilmedikleri takdirde besin değerlerinde kayıplar oluşabilmektedir. Besinlerde bulunan vitamin ve mineral kayıplarını önlemek için hazırlama ve pişirme sırasında dikkat etmemiz gereken noktalar;

Sütün az kaynatılması sütte bulunan mikropların tamamını öldürmez. Sütün çok kaynatılması ise vitamin kaybına neden olur ve protein yapısı bozulur. Sütü kaynama noktasına geldikten sonra en az 5 dakika kaynatmak hijyenik yönden yararlı olabilir.

Taze sebzeler önce ayıklanmalı, yıkanmalı, sonra doğranmalı ve yeteri kadar su ile pişirilmelidir.

Sebzeler tencereye koyulmadan hemen önce doğranmalıdır. Pişmeye yakın kesilen sebzede C vitamini kaybı az olur. Sebzeyi parçalamada el ile parçalanabilecek marul, fasulye, ıspanak gibi besinlerin haricinde diğerlerinde bıçak mümkün olduğunca az temas ettirilerek daha büyük parçalarda kesilmelidir.

Sebzeler mümkün olduğunca kısa sürede, buharda pişirme yöntemiyle veya çok az su ile pişirilmeli. Sebze yemeğine ne kadar su konursa vitamin kaybı o kadar fazla olur.

Etlerinizi yağsız seçin .

Et, tavuk, balık vb. yiyecekleri mangal, tütsüleme vb. yöntemlerle ateşe çok yakın tutarak pişirmeyin . Mangalda pişirilen ette ateşle arasında 15 cm olmalı. Etler kurutulmamalı.

Et, tavuk ve balık hazırlanırken haşlama, ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, çok yüksek sıcaklıkta çok uzun süre pişirilmemeli ve kızartmalardan uzak durulmadır.

Kuru baklagillerin iyi pişirilmesi besin değerini arttırır ve gaz oluşumunu azaltır. Bekleme suyu dökülmeli, haşlama suyu dökülmemeli.

Yoğurdun suyunun süzülmesi veya bekletme esnasında oluşan yeşilimsi suyunun atılması vitamin B2 (riboflavin) kaybına neden olur. Riboflavin vücutta önemli işlevleri olan bir vitamindir. Yoğurdun suyunu dökmek yerine ekmek mayalandırma, bisküvi ve pasta ile çorba yapımında değerlendirilmelidir.

Makarna, pilav vb tahıl grubu besinleri az suda haşlayarak ve suyunu çektirerek pişirin.

Salataya sirke ve limon sofraya çıkarılırken konmalıdır . Önceden konursa C ve A vitamini kaybı olur.

Çimlenmiş patateslerde kabuğa yakın kısımda bulunan ve zehirleyici etkisi bulanan solanin (bir alkaloid) maddesi miktarı artar. Bu nedenle patates çimlenmekten korunmalıdır. Çimlenmiş patatesler tüketilmemelidir.

23/11/2019 11:55