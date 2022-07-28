Beslenme bozukluğunun önüne geçmek kanseri önleyebilir

Kanser, Türkiye’de ve Dünya’da yaşanan ölümler arasında en yüksek ölüm oranına sahip hastalıklardan sadece bir tanesi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, kanser hastalığının ölüm riskinin yüksek olduğunu belirterek, “Tüm dünyadaki ölüm nedenleri arasında kanser ikinci sırada yer alıyor. Kanserin görülme oranı da belirgin olarak son dönemlerde artıyor. Kanser tedavisinde son yıllarda çok belirgin gelişmeler var” dedi.

“Tencere yemeklerine geri dönülmeli”

Prof. Dr. Çil, sebze ve meyveleri evsiminde tüketmenin kanser riskini azalttığını belirtirken, fast food tükemtiminin sınırlandırılması gerektiğini de aktardı. Prof. Dr. Çil “Genetik faktörler var. Ancak değiştirilebilir faktörlere bakınca en önemlisi beslenme. Beslenme bozukluklarının önüne geçerek kanseri önlenebilir. Kanser olmamak için her besin ögesinden düzenli ve dengeli alınmalı. Tencere yemeklerine geri dönülmeli. Her besin mevsiminde ve zamanında kullanılmalı. Fast fooddan uzak durmaya çalışın. Asitli içecekler ya da kalorisi yüksek yiyeceklerden kesin olarak uzak durmak gerekir” şeklinde konuştu.

“Sigara birçok kaserin oluşumuna neden oluyor”

Sigara ve alkol kullanımına da değinen Prof. Dr. Çil, “Sigara birçok kanserin oluşumuna neden oluyor. Son 20 yılda Türkiye’deki sigara karşıtı politikalarda çok doğru. Akciğer kanserinin yakın gelecekte azalacağını düşünüyoruz. Alkolü de buna eklemek lazım. Alkol ve sigaradan da kurtulup, önlenebilir nedenleri ortadan kaldırabilirsek kansere karşı da önlem almış oluruz" diye konuştu.

Öte yandan, Prof. Dr. Çil, erken tanının da ölüm oranlarında çok önemli bir rol oynadığını ve erken tanının hayat kurtardığını belirterek dikkat çekti.

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28/07/2022 13:00