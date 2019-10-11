Beslenme Danışmanı ve Uzman Diyetisyen Gölgem Tatlıcıoğlu: Kafadan sallanır

Beslenme Danışmanı ve Uzman Diyetisyen Gölgem Tatlıcıoğlu, sosyal medya hesabından danışanların genelde sıkça sorduğu "Bir ayda kaç kilo veririm" sorusunu yanıtlayarak bunu aslında kimsenin bilemeyeceğine dikkat çekti. Tatlıcıoğlu, önemli olanın verilen kiloların sağlığı nasıl etkiledğini söyledi.

Tatlıcıoğlu, paylaşmında şu ifadeleri kullandı:"BİR AYDA KAÇ KİLO VERİRİM? En dürüst cevabı; Bilmiyorum! Ve benim gibi aslında kimse de bilmiyor! Bilmek MÜMKÜN değil. Senin hormonunu, metabolizma hızını, iştahını, hayat tarzını, enerji harcamanı kimse seni bire bir laboratuvarda incelemedikçe bilemez! KAFADAN SALLANIR

Bu sebeple; yeterli ve dengeli beslenince (diyet demiyorum bak!) kaç kilo vereceğini değil, sağlığına ne katkılar sağlayabileceğini sorgula. Sana çok kilolar verdirecek olanları da bir daha düşün. İnan tartıda giden kilondan, bozulan psikolojinden daha önemli olan SAĞLIĞINdır! Hızlı giden kiloların kadar kolay geri gelmez sağlık. Bu sebeple giden ‘rakamın’ NE ÖNEMİ VAR?"

11/10/2019 11:58