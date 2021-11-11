“Beşparmak” Arpa Çeşidinin Tohumunu Çoğlatmak İçin Ekimlere Başlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, KKTC’nin ilk tescilli arpa çeşidi olan Beşparmak arpanın tohumunu çoğaltmak ve geniş oranda üreticilerle buluşturmak amacıyla Türkmenköy, Güzelyurt Araştırma İstasyonları ile Çömlekçi, Ercan Devlet Üretme Çiftliklerinde üretim amaçlı ekim çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aynı zamanda, yeni çeşitler kazandırmak amacıyla deneme parsellerinin de ekiminin yapıldığı kaydedildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkmenköy Araştırma İstasyonu’nda yeni üretim sezonu için başlayan fidan üretim hazırlıklarını inceledi. Bakan Çavuşoğlu’na Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmencioğlu ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu eşlik etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile TC Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2009 yılında imzalanan protokol kapsamında “KKTC Koşullarına Uygun Arpa Genotiplerinin Geliştirilmesi, Yetiştiriciliği ve Kademeli Tohumluk Üretimi Sisteminin Oluşturulması” projesi için çalışmalar 2014 yılında başlanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU: “SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

Bakan Nazım Çavuşoğlu, ülkenin ilk tescilli arpa çeşidi olan “Beşparmak” arpanın tohumunu çoğaltılmasıyla sürdürülebilir üretimde önemli bir adım atılacağını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, arpanın ülkede en fazla yetiştirilen ürün olduğuna işaret ederek, ülke şartlarına uygun Beşparmak arpadan, diğer arpa çeşitlerine göre yüzde 30 oranında daha çok verim alınabileceğini kaydetti.

Enstitünün çalışmalarının övünç kaynağı olduğunu da ifade eden Bakan Çavuşoğlu, tarım sektörüne, ekonomiye ve üreticiye destek olmak için pek çok alanda projelerin sürdüğünü dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, CoVid-19 salgınıyla birlikte dünyada tarım sektörünün öneminin bir kez daha öne çıktığını anımsatarak, ülkede sürdürülebilir bir üretim için Tarımsal Araştırma Enstitüsü gibi kurumlara önemli görevler düştüğünü aktardı.

“BEŞPARMAK” ARPA NİSAN AYINDA TESCİLLENDİ

Ülke adına Enstitünün geliştirdiği ve ilk arpa olma özeliğini taşıyan Beşparmak arpa, geçtiğimiz Nisan ayında tescillenmişti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl kısıtlı olarak bulunan bu yeni çeşidi çoğaltmak ve üreticilere ulaştırmak amacı ile Tarımsal Araştırma İstasyonlarına yaklaşık 30 dönümlük alana söz konusu arpa çeşidinin ekim yapılmıştı. Bunlardan elde edilen tohumlar, bu yıl ekilip çoğaltılmak üzere selekte edilip ilaçlanmış ve ambalajlanmıştı.

BU YIL 500 DÖNÜM BEŞPARMAK ARPA ÇEŞİDİ EKİLMESİ HEDEFLENİYOR

Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün amacının, ülkedeki çiftçilere kaliteli, yüksek verimli, hastalıklara ve zararlılara dayanıklı, “KKTC’nin kendi çeşidi” denilebilecek çeşitleri çoğaltarak geliştirmek ve bu çeşitleri Devlet Üretme Çiftliklerinde Tarım Dairesi’nin kontrolünde tohumluk vasıflarına uygun bir şekilde üretip, yılın kurak gitmesi durumunda sulama imkânı yaratarak, tohumluk ihtiyacının karşılanması olduğu açıklandı.



Enstitüde, planlı bir şeklide devam eden çalışmalarının sonuna yaklaşılmış bulunulduğu da kaydedildi. Bu yılın kurak geçme ihtimalini göz önüne alınarak, yaklaşık 500 dönüm Beşparmak arpa çeşidinin tamamının sulanabilir koşullarda ekiminin yapılması hedefleniyor.

BEŞPARMAK ARPA ÇEŞİDİNİN ÖZELLİKLERİ…

Beşparmak arpa çeşidinin teknik özellikleri şöyle belirtildi:

“2021 yılında Beşparmak isimli altı sıralı-yemlik bir arpa çeşidi yapılan ıslah çalışmaları ile ülke adına tescillenmiş, hastalıklara dayanıklı, verimli ve yüksek kaliteli, 6 sıralı, kılçıklı, orta uzun başaklı, beyaz taneli, geniş uzun yapraklı ve kısa orta boylu, ayrıca yazlık, yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, kolay harmanlanabilen, yüksek verimli ve geniş adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşit.”

Bu habere tepkiniz:



11/11/2021 13:37