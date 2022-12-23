Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği, şehadet mertebesine ulaşanları andı

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği, 21 – 25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası münasebeti ile Kıbrıs Türk halkına karşı yapılan sistematik ve topyekun saldırılar neticesinde hayatını kaybederek şehadet mertebesine ulaşanları anarken, aziz hatıralarının önünde bir kez daha Allah’tan rahmet diledi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Akritas Planı gibi adadaki Türk varlığına karşı gerçekleştirilen ve etnik temizlik amacı güden saldırıların, birlik ve beraberliğin ne denli önemli olduğu hatırlatıldı.

1955’lerden başlayarak 1963’te zirveye ulaşan ve 1974 Barış Harekatı ile son bulan zulüm sırasında on binlerce Kıbrıs Türkü’nün kentleri ve yüzden fazla köyü terk etmek zorunda kaldığı ve adanın sadece %3’üne hapsedildiği dönemlere bir daha dönülmemesi için var güçle çalışmak gerektiği ifade edilen açıklamada, bu uğurda şehit düşenler adına büyük mücadeleler ile kazanılan ülkeyi büyütmek ve her alanda kalkındırmanın boyu borcu olduğu ifade edildi.

Dernek, “Milli mücadelemiz için hayatını hiç korkmadan ortaya koyan aziz şehitlerimiz rahat olsunlar, onların cesaret ve azimleri sayesinde gönderde dalgalanan bayrağımız hiç bir vakit yere inmeyecektir” dedi.

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23/12/2022 13:23