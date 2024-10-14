Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği'nden iki devletli çözüm siyasetine destek

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği, iki devletli çözüm modelinin en gerçekçi çözüm modeli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in New York’ta yarın akşam gayrı resmi yemekte buluşacak olmasıyla ilgili açıklama yapan dernek, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da Kıbrıs meselesi ile ilgili temsil etmekte olduğu yeni siyasetin, yani iki devletli çözümün günümüz koşullarındaki en doğru çözüm şekli olduğuna inanıyoruz.” vurgusu yaptı.

Açıklamada, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren Kıbrıs Türk Halkı için 20 Temmuz 1974’ün tarihi bir dönüm noktası olduğu, bu mücadelenin sonunda kurulan KKTC'nin yoluna güçlenerek devam edeceği belirtildi. Kıbrıs Türk halkının seçilmiş lideri Ersin Tatar’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Rum lider Hristodulidis ile gayrı resmi akşam yemeğinde bir araya gelecek olmasının, yeni siyasetin taraflarca anlaşılması bakımından imkân sağlayacağı kaydedildi.

“İki devletli çözüm modeli, Anavatan Türkiye’nin de etkin ve fiili garantisi altında gerçekleşebilecek olan en realist çözüm modelidir” denilen açıklamada, 2004 yılında halk oylamasına sunulan çözüm planının Kıbrıs Rum kesiminde yüzde 75 oranında ret edildiği kaydedildi.