Beşparmak Dağları'nda feci olay!
İki turistin bugün Beşparmak Dağları'ndaki yürüyüşü facia ile sonuçlandı.
13/12/2021
Beşparmak dağlarının kuzey alt kısmında dağ yürüyüşü yapan iki kişiden biri 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay bugün 12.30 sıralarında oldu.
Arkadaşı James Swanson ile dağ yürüyüşü yapan Steven Hare, dengesini kaybederek kayalıklardan yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaşamını yitirdi.
Polis, itfaiye ve Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerinin olay yerinde olduğu kaydedildi.