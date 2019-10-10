Beşparmak Düşünce Grubu, Barış Pınarı Harekatı'na destek belirtti

Beşparmak Düşünce Grubu, on yıllardır süren ve binlerce insanın hayatına mal olan terörü sona erdirmeye ve Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturmaya yönelik olarak Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nı destek belirtti.

Açıklamada, “Bu büyük mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetiyle yüce Türk ulusuna başarılar diliyoruz” denildi.

Kendisi de Kıbrıs Rum tarafının 1955'te başlattığı ve 1963'te devlet terörü olarak 11 yıl süreyle sürdürdüğü silahlı Enosis kampanyasının kurbanı ve mağduru olan Kıbrıs Türk halkının, bu beladan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla kurtulduğu belirtilen açıklamada, benzeri saldırılardan ancak bir garantör güç olarak Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki caydırıcı askeri varlığı sayesinde korunduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Aradan geçen 45 yıl içerisinde adada barış, istikrar ve huzurun hüküm sürdüğü yadsınmaz bir gerçek olup kimse tarafından unutulmamalıdır. Bu vesileyle, adadaki varlığımız ve güvenliğimize karşı devam eden tehditlere karşı her zaman yanımızda duran Türkiye'ye karşı şükran duygularımızı ifade ederken, teröre ve onun yarattığı tüm tehdit ve tahribata karşı verdiği bu mücadelede Anavatan'daki kardeşlerimizin yanında durduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Temennimiz, büyük özverilerle gerçekleştirilmekte olan bu harekatın da amaçlarına ulaşması ve bölgeye barış, güvenlik ve huzur gelmesidir” ifadeleri kullanıldı.

10/10/2019 18:54