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Beşparmak kavşağında yol kapatma eylemi

Beşparmak bölgesi sakinleri hız tespit kamerası konulmasını istedikleri gerekçesi ile eylem yaptı

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18/06/2018

Beşparmak kavşağında yol kapatma eylemi
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Beşparmak Köyü sakinleri, köy girişinde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle bugün saat 14.00 sıralarında kavşakta  yol kapatma eylemi yaptı

Beşparmak kavşağında gerçekleşen eylemde bölge sakinleri defalarca kaza olduğunu söyleyerek araçların çok hızlı gittiğine vurgu yaptı. Eyleme katılan bölge sakinleri  Beşparmak kavşağına hız tespit kamerası istediklerini söyledi.

Eyleme Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan da katıldı. Erdoğan, yetkilere önlem alınması çağrısında bulundu.

 

Kaynak:Sosyal medya

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TAGS: beşparmak köyü, kamera, hız tespit karası, esentei cemal erdoğan, haber, kıbrıs
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