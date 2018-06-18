Beşparmak kavşağında yol kapatma eylemi
Beşparmak bölgesi sakinleri hız tespit kamerası konulmasını istedikleri gerekçesi ile eylem yaptı
18/06/2018
Beşparmak Köyü sakinleri, köy girişinde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle bugün saat 14.00 sıralarında kavşakta yol kapatma eylemi yaptı
Beşparmak kavşağında gerçekleşen eylemde bölge sakinleri defalarca kaza olduğunu söyleyerek araçların çok hızlı gittiğine vurgu yaptı. Eyleme katılan bölge sakinleri Beşparmak kavşağına hız tespit kamerası istediklerini söyledi.
Eyleme Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan da katıldı. Erdoğan, yetkilere önlem alınması çağrısında bulundu.
Kaynak:Sosyal medya