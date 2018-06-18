Beşparmak kavşağında yol kapatma eylemi

Beşparmak Köyü sakinleri, köy girişinde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle bugün saat 14.00 sıralarında kavşakta yol kapatma eylemi yaptı

Beşparmak kavşağında gerçekleşen eylemde bölge sakinleri defalarca kaza olduğunu söyleyerek araçların çok hızlı gittiğine vurgu yaptı. Eyleme katılan bölge sakinleri Beşparmak kavşağına hız tespit kamerası istediklerini söyledi.

Eyleme Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan da katıldı. Erdoğan, yetkilere önlem alınması çağrısında bulundu.

Kaynak:Sosyal medya