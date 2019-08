Best Model Of North Cyprus yarışması için kayıtlar sürüyor

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Best Model Of North Cyprus yarışması ile gençlerimiz uluslararası platformda yarışma, kendilerini modellik anlamında gösterebilme, ülkesini temsil etme ve eğitim burs hakkı kazanıyor.

Yarışma, 29 Ağustos Perşembe akşamı Büyük Anadolu Otel’de gerçekleşiyor.

Kıbrıs Genç TV’nin canlı yayınlayacağı yarışmada, birinci seçilecek bay ve bayan yarışmacılar, İstanbul’da düzenlenecek, 48 ülkenin katılacağı “Best Model Of The World 2019” yarışmasında ülkemizi temsil edecek ve yarışmada ilk üçe giren bay ve bayan modeller, Girne Amerikan Üniversitesinden eğitim bursu kazanacak.



Kuzey Kıbrıs'ta yapılan organizasyonla yine dünya standartlarına uygun olarak 16- 24 yaş arası bay ve bayanlar dahil edilecek.

Gençler başvurularını ilk olarak internet sitesinden yapacak. Best Model yarışmasına uygun model adayları internet sitesinde gerçekleştirdikleri başvurulara göre seçilip yarı finale kalma hakkını kazanacak.



Başvuru Şartları :

· Yaş: 18 - 24 yaş arasında (18 yaşın altındaki adaylar ailelerinden noter tasdikli muvaffakatname getirmeleri istenir)

· KKTC vatandaşı olmak.



Yukarıdaki vasıflara sahip olan, kültürlü, fiziği mankenlik mesleğine uygun, adaylar yarışmaya davet edilecek.

Yarı finale kalan model adayları seçkin bir juri karşısında finale kalabilmek için ön elemeye katılacak. Ön elemede Model adayları bayanlarda 10 erkeklerde 10 olmak üzere 20 aday seçilecek.

Son Başvuru 22 Ağustos 2019

Ön Eleme /Yarı Final 23 Ağustos 2019 Saat 11:00da Buyuk Anadolu Hotel'de gerçekleştirilecektir.

Başvuru ve Detaylı bilgi için : www.bestmodelnorthcyprus.org