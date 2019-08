Best Modeller Belirlendi

6 Aralık akşamı İstanbulda gerçekleştirilecek BEST MODEL OF THE WORLD’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışacak adaylar belli oldu.

Best Model North Cyprus 2019 Organizasyonu Kıbrıs Genç TV tarafından canlı olarak 29 Ağustos akşamı Büyük Anadolu Hotel’de gerçekleştirildi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışmada baylarda Hüseyin Şehbender bayanlarda Hatice Mavideniz Dünyanın en prestijli yarışması olan BEST MODEL OF THE WORLD Dünya finalinde 6 Aralık akşamı KKTC’yi temsilen yer alacaklardır.

Dünya çapında gerçekleşen BEST MODEL OF THE WORLD yarışması standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilen BEST MODEL OF NORTH CYPRUS yarışması, KKTC’nin tanıtımında büyük rol almaktadır. Modellik alanında adamızda profesyonelleşmenin ilk adımı “BEST MODEL OF NORTH CYPRUS” yarışmasıyla gerçekleşmektedir..

Gala gecesi sunumunu Burç Tuncer üstlenirken Finalistlerin sahne koerografılerı Özde ÖZDOĞDU tarafından hazırlandı

Girne Belediyesinin katkıları ile hazırlanan gecede Mayolarda Glamour Butik, Walkın Butik abiyeleri ile bayanlar şıklık bulurken baylar dünya markası Altın Yıldız takım eliseleri ile sahnede yer aldılar. Modellerin saç ve makyajlarında Evita Beauty , Fotograf çekiminde Foto Yücel ve organizasyonun gece şıklığında White Day Bride imzası vardı.

Gecede Nil Burak, Grup Gancelli solisti Ufuk Aydoğan ve Team Dance Fit dans grubu sahne muhteşem performansları ile seyirciler ile buluştular.

Girne American Üniversitesinden eğitim bursu

Birinci Seçilen bay ve bayan Best Modeller %100

İkinci Seçilen bay ve bayan Best Modeller %75

Üçüncü Seçilen bay ve bayan Best Modeller %50 eğitim bursu almaya hak kazandılar.

Best Model Of North Cyprus 2019 yarışmasında dereceye giren isimler ;

Birinciliği Bayanlarda Hatice Mavideniz Baylarda Hüseyin Şehbender

İkinciliği Bayanlarda Gözdem Şahinler Baylarda Mehmet Düzce

Üçüncülüğü Bayanlarda Seda Arkan Baylarda Şaban Vural elde ederken

Yan ödüllerde;

Best Catwalk Bayanlarda Seda Arkan Baylarda Bilal Akkuş

Best Photomodel Bayanlarda Eda Nur Uysal Baylarda Mehmet Düzce

Best Promising Bayanlarda Leyla Eryürek Baylarda Orhan Cengizhan ödüllerini aldılar.

Jüri Başkanlığını Best Model Of The World kurucu başkanlığını Erkan Özerman yaparken Jüride Nil Burak, Türkiye Best Modeli Buse Orcan , Hilmi Birinci, Mercan Kerman, Pembe Güney, Eylem Panel, Hazal Ecer de juride yerlerini aldılar.