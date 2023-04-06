BES’ten El-Sen’İn eylemine destek

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06/04/2023

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BES’ten El-Sen’İn eylemine destek

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), El-Sen’in bugün Meclis önünde gerçekleştireceği eyleme destek belirtti.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümet, Kamu İhale Yasası'nda yapmayı planladığı değişiklikle açıkça AKSA’ya 20 yıl daha alım garantili sözleşme hediye etmek istemektedir. Bu toplumun ve çocuklarımızın geleceğini peşkeş çekmeye çalışan hükümete karşı El-Sen’in başlatmış olduğu mücadeleyi selamlıyoruz. Bu kavgada tarafımız da gücümüz de El-Sen ile birliktedir.” dedi.

06/04/2023 09:41
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