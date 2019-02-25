BES’ten hükümete eleştiri

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Gönyeli’de dün yaşanan ve bir işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasının sorumlusunun, “özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmayan ve yeterli denetim yapmayan” hükümet olduğunu savundu.

Konu hakkında yazılı açıklama yapan Yalınkaya, “29 yaşında alın terini döküp ekmeğini kazanmak isterken 11 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden Beyazıt Temiz’in faili mevcut hükümettir” dedi.

Yalınkaya, şöyle devam etti:

“Bir taraftan yeterli denetimler yapılmazken, diğer taraftan ise özel sektörde sendikalaşmanın önünü açamayan bu hükümet tamamı ile sermayenin yönlendirmesiyle hareket etmektedir. Emekçiyi ve alın terini önceliği olarak görmeyen bu hükümet, ne yazık ki yaşanan iş cinayetlerinin baş sorumlusudur.”