Beştepe'de 6 saatlik İdlib zirvesi sona erdi!

Beştepe'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı. Toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki zirveye; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı.

Yaklaşık 6 saat süren toplantıya ilişkin açıklama yapılmayacağı öğrenildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantı devam ederken yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyeli'nin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci'nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir."

28/02/2020 03:36