Beştepe'de güvenlik zirvesi yapılıyor
27/02/2020
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Türkiye Cumhuriyeti’nde Güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Beştepe'de akşam saatlerinde güvenlik zirvesi düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki zirveye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı.
İdlib'deki sıcak gelişmelerin ele alındığı toplantıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.