Beştepe'de güvenlik zirvesi yapılıyor

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27/02/2020

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Beştepe'de güvenlik zirvesi yapılıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nde Güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'de akşam saatlerinde güvenlik zirvesi düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki zirveye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı.

İdlib'deki sıcak gelişmelerin ele alındığı toplantıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

27/02/2020 23:34
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TAGS: Beştepe’de güvenlik zirvesi yapılıyor, haber, kıbrıs,
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