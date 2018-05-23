Bet ofisleri azaltıldı

Bet ofislerin lisanslarının ücretlerinin artırılması yanında sayının azaltılmasının hükümet programında yer alması neticesinde ülkede buluna 51 bet ofisi sayısı 45’e indi.

Ülkede faaliyet gösteren ve büyük maddi gelir elde edilen bet ofisi sayısında azalma oldu.

Bet ofislerin lisanslarının ücretlerinin artırılması yanında sayının azaltılmasının hükümet programında yer alması neticesinde ülkede bulunan 51 bet ofisi sayısı 45’e indi.

58 müracaat yapıldı

Bu yıl için 58 bet ofisi açılması müracaatı yapıldı. Spor Dairesi Yönetim Kurulu, geçtiğimiz hafta müracaat edilen toplam 58 bet ofisi açma baş vurusunu görüştü ve 58 başvuru inceleyip, 45 bet ofisi açılması yönünde karar aldı.