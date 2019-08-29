Bet ofisten 19 bin 820 TL para çaldılar

Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir Bet ofisinin kapısını anahtar yardımı ile açıp içeri giren Bahar Yılmaz ve Gözde Yücel isimli kadınlar ofis içerisindeki kasada muhafaza edilen 19 bin 820 TL çaldılar. Şikayet üzerine aynı gün tutuklanan zanlılar bugün tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldılar. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şehadet veren tahikat memuru, Zanlı 1 Gözde Yücel’ in daha önce çalışmış olduğu İsmet İnönü bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bet ofisinden 3 hafta önce ayrıldığını ve ayrılırken de işyerinin anahtarını teslim etmeyip yanında götürdüğünü itiraf ettiğini aktardı. Arkadaşı olduğu zanlı 2 Bahar Yılmaz ile anlaşarak 28.8.19 tarihinde anahtarını yaklaşık saat 05.00 raddelerinde işyerine giderek doğuya bakan kapıyı açtıktan sonra önceden bildiği şifre ile para kasasının açtığını ve içerisindeki 19.820 TL parayı sirkat ettiğini belirten tahkikat memuru güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını aktardı. Zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerine vurgu yapan tahkikat memuru çalınan paradan geriye kalan 17870 TL paranın bulunarak emare alındığına vurgu yaptı. Mesele ile ilgili tahkikatın tamamlanmadığını belirten tahkikat memuru zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)