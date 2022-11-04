Girne-Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen kazada beton mikseri devrildi, araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre 04.11.2022 tarihinde, saat 14:30 raddelerinde Girne - Değirmenlik Anayolu

9-10 kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin Mustafa KARACA (E-54), yönetimindeki GM 279 plakalı beton mikseri (kamyon) sürücüsünün dikkatsizliği sonucu daha önceden yol yapım çalışması nedeniyle yapılmış olan toprak yola girdikten sonra yaklaşık 150 metre gidip yolun sağından dışarıya çıkıp, sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu araç sürücüsü Mustafa KARACA olay yerinde yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.

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04/11/2022 15:22