Beton mikseri devrildi!

Lapta’da bugün saat 16.00 sıralarında bir beton mikseri frenleri patlaması sonucu yan devrildi.

Polisten yapılan açıklamada Başpınar’da, yapımı devam eden bir inşaata beton dökmek için gelen 48 yaşındaki Yusuf Hamrayev'in kullanımındaki HG 367 plakalı beton mikseri ile yokuş aşağıya geri geri gittiği esnada muhtemelen frenlerinin boşalması sonucu 1 metre yüksekliğindeki toprak zemine sağ yan kısmı üzerine devrildi ifadelerine yer verilirken olayda kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

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28/09/2021 17:48