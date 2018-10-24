Beyanlara ilişkin listeler 1 hafta daha askıda kalacak

Genel Tarım Sigortası Fonu, ürün beyanlarıyla ilgili listelerin 1 hafta daha askıda kalacağını açıkladı.

Fon’dan yapılan açıklamada, 2017–2018 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu’ na yapılan Tahıl ( Arpa, Buğday Yulaf, Tritikale), Hâsıllık, Baklagil, Nadas, Sebze, Narenciye, Meyve Ağacı, Zeytin, Harup, Bağ ve diğer Ağaç beyanlarına ait hazırlanan köy ve üretici bazındaki askı listelerinin ürün köylerinde askıya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bugün son bulacak itiraz süresinin, üreticilerin itirazlarını tamamlayabilmeleri için 5 iş günü daha uzatıldığı ifade edildi. Buna göre, 1 Kasım 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar itiraz alınacak.

İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtildi. İtirazlar Kaza ve/veya bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu’nda alınacak.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacak.