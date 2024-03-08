Beyarmudu Belediyesi, “Hayata Değer Katan Kadın ve Toplum Sempozyumu” düzenleniyor

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08/03/2024

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Beyarmudu Belediyesi, “Hayata Değer Katan Kadın ve Toplum Sempozyumu” düzenleniyor

 Beyarmudu Belediyesi, “Hayata Değer Katan Kadın ve Toplum Sempozyumu” düzenleniyor.

 Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğiyle salı günü saat 11.00’de Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde “Hayata Değer Katan Kadın ve Toplum Sempozyumu” düzenleniyor. Atölye çalışmasında Prof. Dr. Gökmen Dağlı “Sürdürülebilir Kalkınmada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Eşitsizlikler" ile Yrd. Doç.Dr. Mutlu Soykurt “Toplumda Kadın ve Güçlendirilmesi” konulu sunum yapacak.

08/03/2024 11:30
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TAGS: haber, kıbrıs
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