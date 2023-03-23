Beyarmudu Belediyesi, yaşlılar için gezi düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle dün düzenlenen gezi kapsamında 6 otobüs, Ortopedik Özürlüler Derneği’ne ait bir araç ve ambulans eşliğinde Büyükkonuk bölgesi ziyaret edildi.

Büyükkonuk piknik alanında verilen kahve molasının ardından İskele Arkın Otel’de öğle yemeği yendi. Yaşlılar, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’e etkinlik için teşekkür etti.

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23/03/2023 09:45