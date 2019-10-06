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Beyarmudu kapısında uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

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06/10/2019

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Beyarmudu kapısında uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye geçen C.D.’nin (K-34) kullanımında olan araçta, uyuşturucu madde bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, söz konusu araçta hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 26 gram maddenin yanında, 2 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara, hassas terazi, hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü bulundu. Adı edilen tutuklandı.

06/10/2019 12:39
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TAGS: Beyarmudu kapısında uyuşturucudan bir kişi tutuklandı, haber, kıbrıs,
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