Beyarmudu kapısında uyuşturucudan bir kişi tutuklandı
06/10/2019
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Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye geçen C.D.’nin (K-34) kullanımında olan araçta, uyuşturucu madde bulundu.
Polisten verilen bilgiye göre, söz konusu araçta hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 26 gram maddenin yanında, 2 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara, hassas terazi, hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü bulundu. Adı edilen tutuklandı.