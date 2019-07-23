Beyarmudu Patates Festivali ile Uluslararası Halk Dansları Festivali Başlıyor

Beyarmudu Belediyesi 9. Patates Kültür Sanat Festivali ile 6. Uluslararası Halk Dansları festivali 31 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek tören ile başlayacak.

4 Ağustos’a kadar devam edecek festivallerin tanıtım toplantısı Güney Meserya Sosyal Tesisleri’nde yer aldı.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, kültür ve sanatta öne çıkan bir belde olduklarını ifade ederek söz konusu festivaller aracılığı ile çeşitli dünya kültürlerini ülkede ağırlayarak ülke kültürlerin buluşarak kaynaşmasına olanak sağladıklarını vurguladı.

“Bu bağlamda bugüne kadar festivalimizde misafir ettiğimiz 7 kıtadan kırkın üzerinde ekibi kültürümüzle buluşturup, dünyanın farklı bölgelerinde fahri kültür elçileri yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz” diyen Edip, her dönemde beldede uluslararası nitelikte tiyatro sanatı, halk dansları, koro ve çok sesli müzik konserleri sunduklarını kaydetti.

Belediyenin sadece kültür sanatta değil aynı zamanda spor alanında da başarıları olduğunu anlatan Edip, “bu yılki festivalimizin tanıtım cümlesini şu şekilde belirledik: “Kıtalar Beyarmudu’nda buluşuyor, kültürlerin meşalesi Mesarya’da alevleniyor” dedi.

6. uluslararası Halk Dansları Festivali Koordinatörü Zeki Tunçelli de söz konusu festivalin CİOFF’a aday adayı olduğunu kaydederek bu sene CİOFF’a üye 7 ülkenin festivalde yer alacağını belirtti.

Beyarmudu Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü İzel Seylani de Beyarmudu Belediyesi olarak uluslararası kültürlerin kaynaşması ve bölge halkıyla buluşması adına nitelikli festivaller sunma çabasıyla uzun süredir çalıştıklarını söyledi.

Bu çerçevede festivalde Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun yanı sıra Fransa, Meksika, Mısır, Sırbistan, Makedonya, Rusya ve Türkiye Cumhuriyeti’nden konuk ekiplerin geleceğini dile getiren Seylani, belediye olarak genç müzisyenleri de desteklediklerini ve festivalde yer verdiklerini söyledi.

KKTCELL Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir de sanata ve kültüre olan desteklerinin devam edeceğini dile getirerek, festival süresince gerçekleştirecekleri uygulamalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Daha sonra Patatesçiler Birliği Başkanı Engin Halkseven, festivalde yer alacak olan yerli sanatçılar Final Organizasyon Direkörü Yıltan Tozakı ve belediye meclis üyeleri söz alarak festivala katkı koymaktan ve katılmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

31 Temmuz da başlayacak olan festival kapsamında çeşitli kültür, sanat ve sportif etkinliklerin yanı sıra Şef Ersin Tünay yönetiminde Burcu Çavdaro konseri ile Hakan Arap konseri, Geleneksel Kostüm Güzeli ve Yakışıklısı yarışması, Gurup Sabare konseri, Fire Storm Dance Show, Obüs Kukla ve ilizyon gösterisi, Mustafa Eralp Kubbittin ve Gurup Otantik ile Kurtalan konserleri yer alacak.

4 Ağustos da sona erecek olan festivalin son etkinliği ise Sultan Durusular konseri ile Murat Kekili konseri olacak.