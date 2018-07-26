Beyarmudu Patates Kültür Sanat Festivali ile Uluslararası Halk Dansları Festivali başlıyor

Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği “5. Uluslararası Halk Dansları Festivali” 29 Temmuz-2 Ağustos; “8. Patates Kültür Sanat Festivali” de 2-5 Ağustos arasında yapılıyor.



Uluslararası Festivaller Birliği üyeleri Slovakya, Kazakistan, Polonya, Türkiye, Arjantin ve KKTC’den ekiplerin katılacağı Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde gösteriler, 29 Temmuz’da Güvercinlik, 30 Temmuz’da İncirli, 31 Temmuz’da Çayönü, 2 Ağustos’ta da Beyarmudu’nda yer alacak.



8’inci Patates Kültür Sanat Festivali’nin ilk gecesinde Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin gala gecesi yer alacak. Bir sokakta eski panayırları anımsatacak düzenleme de yapılacak olan festivalde, Kıbrıslı müzik gruplarının konserleri yer alacak.



Patates Kültür Sanat Festivali kapsamında minikler futbol turnuvası, tavla turnuvası, satranç turnuvası, olta ile balık avlama, darts ve sporting turnuvaları da düzenlenecek.



EDİP: “ÖZÜMÜZ, SÖZÜMÜZ, GÖZÜMÜZ…”



Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, festivallerle ilgili bugün Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenledi.



Edip, “Kıbrıs kültürünün paylaşımcı, üretken, azimli ve dayanışmacı ruhunu vurgulamak ve hatırlatmak adına bu yıl festival sloganımızı ‘Özümüz, sözümüz, gözümüz... Özümüze dönüş, yerelden evrensele’ olarak belirledik” dedi.



Festivalde sahne alacak müzik ekiplerinin tamamının Kıbrıs grubu olduğunu kaydeden Edip, “Her yıl özellikle genç müzisyenleri desteklemek, onların ülkemizin saygın sanatçıları olma yolunda önünü açmak için bir alan yaratıyoruz. Bu yıl da Grup Efkar, festivalimizin genç ekibi olarak halkımızla buluşacak” diye konuştu.



PATATESİN HİKAYESİ VE PANAYIR SOKAĞI



İlker Edip, festivalde bazı yenilikler yaptıklarını, bu çerçevede patatesin topraktan sofraya yolculuğunun anlatılacağını ve Panayır Sokağı konseptiyle Kıbrıs’ta eski panayır kültürünü de yeni nesillere anlatmaya çalışacaklarını söyledi.



KONSERLER BEYARMUDU’NDA



Halk dansları gösterilerinin belediyeye bağlı köylerde yer alacağını ancak konser düzeneğinin bir köyden başka bir köye taşınmasının mümkün olmadığından konserlerin Beyarmudu’nda yapılacağını kaydeden Edip, ancak belediyeye bağlı köylerde talep geldikçe düzenlenen festivallere destek verdiklerini, İncirli’de Çocuk Festivali düzenlendiğini, Güvercinlik’te İncir Festivali düzenlenmek istendiğini kaydetti.



HALKSEVEN: “DÜNYANIN EN KALİTELİ PATATESİ KIBRIS PATATESİ”



Basın toplantısında konuşan Patates Üreticileri Birliği Engin Halkseven, dünyanın en kaliteli patateslerinden sayılan Kıbrıs patatesinin tanıtımı açısından Festivalin önemli bir basamak olduğunu söyledi.



TUNÇELLİ



Uluslararası Halk Dansları Festivali Koordinatörü Zeki Tunçelli de yaptığı konuşmada amaçlarının Kıbrıs Türk folklorunu kullanarak kültür ataşeleri yaratmak olduğunu kaydetti.



SEYLANİ



Patates Kültür Sanat Festivali Koordinatörü İzel Seylani ise yeni nesillere Kıbrıs Türk kültürünü aktarmak için güçlü bir vizyonla yola çıktıklarını ifade etti.



5. ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ PROGRAMI



Beyarmudu Belediyesi’nce düzenlenen 5. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde, KKTC’den ekipler yanında, Uluslararası Festivaller Birliği üyeleri Slovakya, Kazakistan, Polonya, Türkiye ve Arjantin’den ekipler de katılarak gösteri sunacak.



Gösteriler, 29 Temmuz’da Güvercinlik’te, 30 Temmuz’da İncirli’de, 31 Temmuz’da Çayönü’nde ve 2 Ağustos’ta Beyarmudu’nda yer alacak.



8. PATATES KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ PROGRAMI



Patates Festivali programı da şöyle:



2 Ağustos Perşembe: 5. Uluslararası Halk Dansları Festivali Galası, Slovakya, Kazakistan, Polonya, Türkiye, Arjantin ve KKTC ekiplerinin halk dansları gösterileri



3 Ağustos Cuma: 5. Uluslararası Geleneksel Kostüm Güzeli ve Yakışıklısı Yarışması, Mustafa Eralp Kutbittin ve Grup Otantik konseri, Tombala



4 Ağustos Cumartesi: Grup Efkar, Sultan Durusular, Kader Ateş konseri, Tombala



5 Ağustos Pazar: Şef Ersin Tünay yönetiminde Burcu Çavdaro ve Beyarmudu Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseri, kapanış Grup SOS konseri