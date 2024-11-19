Beyarmudu ve Gazimağusa uyuşturucu!

Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı girişinde dün 11.30 sıralarında, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı polis tarafından rapor edilen M.G.K’nın (E-23) şüpheli hareketleri üzerine aracında polis tarafından yapılan aramada, 1 gram uyuşturucu ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir öğütücü ele geçirildi.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

-Gazimağusa’daki uyuşturucu olayıyla ilişkili bir tutuklama daha…

Gazimağusa’da 10 Kasım’da F.K.(K-23)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Polis Ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şeklinde iki adet banknot ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.M.(E-29)’nin İskele’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet sigara bulunarak emare olarak alınarak bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olan R.M.Ö.(E-24) tutuklanmıştı.

F.K.(K-23), S.M (E-29) ile olayla bağlantılı R.M.Ö’nun (E-24) tutuklanmasının ardından yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin bir tutuklama daha olduğu bildirildi.

Polis açıklamasında, soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı tespit edilen ve aranan E.K’nin (K-29) de tutuklandığı açıklandı.