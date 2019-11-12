Beyarmudu ve Kepez Belediyeleri arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kepez Belediyesi’nin kültür, sağlık ve sosyal işler alanındaki bazı hizmetlerden Beyarmudu Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların da yararlanmasını sağlayacak işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip imza attı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında Beyarmudu vatandaşları, Kepez Belediyesi’nin Hasta Yakınları Konukevi ve Belediye Sağlık Merkezi hizmetlerinden yararlanabilecek.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, bugünün kendi ve meclis üyeler için mutlu bir gün olduğunu dile getirdi. Edip, şöyle devam etti:

“Türkiye'deki belediyecilik örnek alınması gereken bir düzeyde. Bunların içerisinde de en iyi örneklerden birinin Kepez olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki bunun yanında baktığımızda sosyal ve kültürel anlamda da birçok etkinliğimiz oluyor. Kepez Belediyesi'nin gerekse Beyarmudu Belediyesi olarak bizlerin ve bu alanlarda daha yoğun bir şekilde halkımızın burada Anavatanda ki kardeşlerimiz de yavru vatandaki kardeşlerimiz de daha iç içe olabilmesi, daha sık ilişkilere girebilmesi için bu gibi etkinliklerin ve ilişkilerin ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum.”



12/11/2019 22:08