Beyarmudu ve Lefkoşa’da hırsızlık

2022 Ekim-Aralık ayları içerisinde, Beyarmudu’nda, bir şahsa ait ikametgahın yanında bulunan ve ambar olarak kullanılan odadan 2 adet ahşap ekmek teknesi, 2 adet bakır kazan ve 1 adet bakır tepsi çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.T. (E-43) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

10 şişe alkollü içki çaldı

Öte yandan Lefkoşa’da, 28 Kasım – 9 Aralık tarihleri arasında, üç ayrı market içerisinde satışa sunulan toplam 20 bin 655 TL değerindeki, 10 şişe alkollü içki çalındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.C.W. (E-21) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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17/12/2022 13:14