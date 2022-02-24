Beyarmudu yasta!

Sabiha Gökçen Sağır bugün (24 Şubat 2022) hayatını kaybetti.

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24/02/2022

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Beyarmudu yasta!

Beyarmudu'nun sevilen simalarından Sabiha Gökçen Sağır bugün (24 Şubat 2022) hayatını kaybetti.

Sağır, sağlık sorunlarından dolayı tedavi gördüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümünde hayata gözlerini yumdu.

 Sabiha Gökçen Sağır'ın  vefatı ailesini ve sevenlerini derinden üzdü.

Sağır'ın cenazesi yarın (25 Şubat 2022) Cuma günü Beyarmudu Mezarlığı’nda öğlen namazından sonra toprağa verilecektir.

Haber-Kıbrıs ailesi olarak, yaslı ailesine başsağlığı dileriz.

 

24/02/2022 14:53
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TAGS: Sabiha Gökçen Sağır, hayatını, kaybetti.
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