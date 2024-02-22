Beyarmudu'nda Araçta 80 Kilo Donmuş Sığır Eti Ele Geçirildi: İki Kişi Tutuklandı

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22/02/2024

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Beyarmudu'nda Araçta 80 Kilo Donmuş Sığır Eti Ele Geçirildi: İki Kişi Tutuklandı

Beyarmudu Kara Geçiş Kapısında, bugün saat 11:20’de Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu M.Ö. (E-55)'in kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 80 kg donmuş sığır eti ele geçirildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.E.(E-58)'nin Akdoğan'da bulunan iş yeri ve ikametgahında yapılan aramada ise 60,50 kg (60 kg 50 gr) ağırlığında sığır eti tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.

22/02/2024 16:50
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TAGS: haber, kıbrıs
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