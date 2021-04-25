Beyarmudu’nda büyük yangın!

Beyarmudu’nda, İncir Ovası olarak bilinen mevkide bulunan çöplük alanı içerisinde dün saat 13.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş söndürülürken yangın sonucu İsmail Korhan Deveciler’e 4 dönüm arazi içerisinde bulunan 150 zeytin ağacı, 10 limon ağacı, 7 incir ağacı kısmen, 5000 metre uzunluğundaki damlama sulama lastiği, 60 m uzunluğundaki ana su hat lastiği, 14 adet su vanası, Ali İlparas’a ait arazi içerisindeki 25 adet slaj bala, 100 m uzunluğundaki sulama lastiği, Türkay Hocanın’ a ait 28 dönüm arazi içerisindeki biçilmemiş buğday, 300 m uzunluğundaki sulama borusu, Ahmet Zort’a ait 5 dönüm arazi içerisindeki biçilmemiş vigolar, Ergün Kargınel’e ait arazi içerisindeki 9 adet bala ve 200 m uzunluğundaki sulama lastiği, İbrahim Önsoy’a ait 50 dönüm arazi içerisinde bulunan 30 dönüm biçilmemiş arpa ile vigolar ile yaklaşık 30 dönüm kıraç arazi içerisinde bulunan kuru otlar tamamen yanarak zarar gördü.

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25/04/2021 10:31