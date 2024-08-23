Beyarmudu’nda ithali yasak cross tipi motosiklet bulundu, bir kişi tutuklandı

Beyarmudu’nda dün evinde yapılan aramada, ithali yasak olduğu halde Güney Kıbrıs’tan ithal edildiği belirlenen cross tipi bir motosiklet tespit edilen H.O.T. (E-20) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın basın bültenine göre, polis ekibinin aramasında bulunan motosiklet emare olarak alınırken olayla ilgili soruşturması sürüyor.

***

Kayıp kişi evine geri döndü

Polisin 20 Ağustos’tan beri kayıp olduğunu duyurduğu 80 yaşındaki Orhan Kasaboğlu’nun evine geri döndüğü bildirildi.

Polis bültenine göre Kasaboğlu, dün evine döndü.