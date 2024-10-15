Beyarmudu’nda pazar günü Adana Kebabı ve Şalgam Festivali var

Beyarmudu’nda pazar günü Adana Kebabı ve Şalgam Festivali yapılacak.

KKTC Adanalılar Derneği'nin (ADAKDER), Beyarmudu Belediyesi katkısıyla düzenleyeceği 1’inci Adana Kebabı ve Şalgam Festivali 20 Ekim Pazar günü Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri'nde saat 12.00’de başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gül Ahmet Yiğit ve Bahadır Yiğit ile Kadir Carlos’un sahne alacağı etkinlikte Adana kebabı ve şalgam halka ücretsiz ikram edilecek.