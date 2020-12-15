Beyarmudu'nda pozitif vaka

Beyarmudu Belediyesi, köy sakini bir şahsın temaslı olarak Covid-19 testinin pozitif çıktığını, ilgili şahısla temas eden başka bir şahsın da testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Belediye’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

“Beyarmudu Belediyesi’nden duyurdu:

Beyarmudu’nda köy sakini bir şahsın temaslı olarak Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. İlgili şahısla temaslı 11 kişi belirlenmiş ve bu kişilerin testleri yapılmıştır.

Testler sonucunda 10 kişinin test sonucu negatif, 1 kişinin ise test sonucu pozitif çıkmıştır. Şu anda temaslı kişiler tedbir amaçlı Karantina Hoteli’ne yerleştirilmiş ve kontrol altına alınmışlardır.

Bölge Halkına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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15/12/2020 22:46