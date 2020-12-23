Beyarmudu’nda tüm testler negatif

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23/12/2020

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Beyarmudu’nda tüm testler negatif

Ülkemizde artan Covid-19 vakaları özellikle iç Mesarya bölgelerinde etkili oldu. Beyarmudu Belediyesi bunun üzerine köyde ve bölgede bulunan sınır kapısında çok sayıda PCR testi yaptı.

Beyarmudu Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada bölgede ve Beyarmudu sınır kapısında yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, bölge sakinlerine “Tedbiri elden bırakmayın” çağrısı yapılırken maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı.

Beyarmudu köyünün komşu köyleri olan Akdoğan’da toplamda 7 Covid-19 vakasına rastlanırken Akıncılar’da ise 2 vaka kayda geçmişti.

23/12/2020 22:31
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TAGS: beyarmudu, kktc, koronavirüs, haberkibris
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