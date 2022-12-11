Beyarmudu’nda yangın!

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11/12/2022

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Beyarmudu’nda yangın!

Beyarmudu'nda, Mehmet Vaiz’e ait evde dün saat 23.40'ta yangın çıktı. Yangından etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Yangın yatak odasındaki elektrikli sobanın önüne yastığın düşmesi ve alev alması nedeniyle başladı.

Çevre sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda, evde bulunan kişiler dumandan etkilenirken, yatak odasındaki muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü.

Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

11/12/2022 10:48
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TAGS: beyarmudu, yangın,
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