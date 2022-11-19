“Beyaz altın” (hellim) satışlarının 1 milyar dolara ulaşacağı beklentisi

Rum Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanlığının, Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) işbirliğinde peynir üreticileri ile 2022-2024 hellim sektörünün dışa açılımının güçlendirilmesi Eylem Planı’nı ele alınmak üzere gerçekleştirdiği görüşmede hellimin dünya piyasasındaki satış rakamlarının 2027’ye kadar 1 milyar dolara ulaşacağı beklentisi dile getirildi.

Fileleftheros’un haberine göre “beyaz altın” diye nitelendirilen hellimin, özellikle Avrupa Komisyonu tarafından menşe ismi korumalı (MİK) ürün olarak tescilinden sonra, yurtdışındaki mevcut ve yeni pazarlara daha iyi pazarlanması ve geçen ay basınla paylaşılan Eylem Planı gözden geçirilerek bundan sonra atılacak adımlarla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Görüşmede, Eylem Planı’nı kapsamlı iletişim stratejisi açısından da inceleyen IMAR COMMS şirketine yaptırılan piyasa araştırmasının sonuçları da paylaşıldı. Buna göre hellimin, 2022’de 338,3 milyon dolar olan satış rakamlarının 2027’ye kadar 1 milyar dolara ulaşacağı, dünya çapında hane halkının yüzde 68,8’inin evde, geriye kalan yüzde 31,2’lik bölümünün de ürünü profesyonel gıda kanalları (restoranlar vb) aracılığıyla hellim tükettiği belirtildi.

Hellimin MİK ürün olarak tescilinin Güney Kıbrıs’a dünya piyasasında hakim olmak açısından önemli bir avantaj sağladığı belirtildi ve ürünün 50 ülkeye ihraç edildiği ve ihracatın yüzde 81’inin yapıldığı mevcut pazarların İngiltere, İsveç, Almanya, Avusturya, Danimarka, Avustralya olduğu, 2015’ten beri hellimi bilen ve 2022-2024 döneminde yeni hedef piyasalar addedilen ülkelerin ise Avustralya, Çin, Japonya, Orta Doğu (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn) ve ABD olduğu belirtildi.

Toplantıya katılan büyük ve küçük çaplı peynir üreticilerine, “çeşitli ülkelerde hellim markasının, üreticilerin çıkarlarının ve hellim ekonomisinin korunması” hedefiyle kurulan Hellim Vakfı’na üye olmalarının taşıdığı önemi vurgulandı. MİK hellimin markasının ve ‘Cyprus Made’ işaretinin değerlendirilmesine, Ada dışında üretilen taklit ürünlerle başa çıkabilmek için, “özgün ürün” olarak öne çıkarılmasına karar verildi.

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19/11/2022 12:57