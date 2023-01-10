Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kutlanacak

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası boyunca görme engellilerin eğitim, istihdam, diğer sosyal ve ekonomik sorunları dile getireceklerini duyurdu.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ve Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda beyaz baston tutan görme engellilerin bağımsız ve rahat hareket edebilmeleri için sorumluluk taşıyan belediyeler, bakanlıklar ve diğer ilgili birimlerin, şehirlerarası yol trafiği ile ilgili gerekli alt yapı ve sinyalizasyonların inşa edilmesi ve düzenlenmesi hususunda dikkatlerinin çekildiği aktarıldı.

Açıklamada, “Ülke çapında trafikte bulunan tüm araç sürücülerinin, işyerleri bulunan esnaf ve vatandaşların beyaz baston tutan tüm görme engellilere gerek yaya geçişlerinde gerekse yol ve kaldırım üzerinde yürüyüşlerinde engelsiz bir ortam yaratılması için duyarlı olunmasını tüm ilgili halkımızdan beklerken, ayrıca hafta boyunca görme engellilerin başta eğitim, istihdam ve diğer sosyal ve ekonomik sorunları da dile getirilecektir” denildi.

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10/01/2023 09:41