Beyaz incirin faydaları!

Beyaz incirin faydalarının arasında en başta, yüksek lifi içeriği ile sindirim problemlerine karşı iyileştirici etkisi var.

Beyaz incir, içerdiği yüksek oranlardaki Protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini sağlar. İçeriğinde bulunan yüksek orandaki kalsiyum ve fosforla kemik ve diş sağlığını olumlu etkiler.

1 adet incir, günlük demir ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir. Magnezyum, kalsiyum ve K vitamini içeren incir, kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Ezilmiş beyaz inciri sivilceli bölge üzerine sürüp 15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla temizleyin. İncir aynı zamanda yüzünüze parlaklık verecektir.

2-3 adet beyaz incir yaprağını çiğneyin. İncir yaprağı ağız yaralarını tedavi etmekle kalmayıp aynı zamanda ağızdaki kötü kokuları da yok edecektir.

2 adet kurutulmuş inciri 2 kaşık balla birlikte sıcak suda karıştırıp çay gibi için.