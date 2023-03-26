Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen Beyaz Ok Operasyonu’nda 1 kilo hintkeneviri ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında A.G’nin (E-35) kullanımındaki araçta ve aracından dışarıya attığı çantada yapılan aramada, 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Adı geçen şahıs tutuklandı.

-Ani tabi ve gayri tabii ölüm olayları

Nazmiye Tüfekçi (K-52) dün 14.30 sıralarında, Gazimağusa’daki evinde ölü olarak bulundu.

İskele’de yaşayan Oya Batmaz (K-53) da dün 11.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü dile getirildi.

Öte yandan önceki gün Bahçeli’deki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 78 yaşındaki Michael Robert Viney’in otopsisinde, “kalp hastalığı, aort damarı yırtılması ve iç kanama” sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

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26/03/2023 10:55