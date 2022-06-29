Beyaz saçları azaltan mucizevi formül

Birçok farklı nedenden kaynaklanan saç beyazlamasını durdurmak için mutlaka kimyasal içerikli boyalara başvurmanıza gerek yok. Doğal biberiye ve elma sirkesi kürüyle beyaz saçlara veda edin...

Saç renginin değişmesinin ana nedeni yaşa bağlıdır, ancak başka faktörler de bu durumda rol oynar. Beyaz saç, yaş ilerlemesinin doğrudan bir sonucudur. Bununla birlikte, gözlere de renk veren bir pigment olan melanin içermeyen tüyler beyazlaşır. Aynı şekilde melanin ne kadar fazlaysa saç o kadar koyu olur.

Beyaz saçın farklı türleri vardır, yaşlanmayla ilgili olan fizyolojik beyazlama, 20 yaşından önce veya çocuklukta ortaya çıkan prematüreye bağlı beyazlama, çocuk felci, beyaz bir nokta oluşturan belirli alanlarda beyaz saç oluşumu ve son olarak başın farklı bölgelerinde görünen halka şeklindeki beyaz saçlar.



Erken saç beyazlamasının en yaygın nedenleri

Beklenenden daha erken saç beyazlamasının nedenlerinden biri de strestir. Araştırmalar, stresin saç dökülmesine neden olduğunu ve aynı zamanda beyaz saç görünümüne neden olduğunu ortaya koymaktadır. Stres varlığında kafa derisindeki kök hücrelerinin sayısı hızla azalır, saç tellerinde beyaz bir ton ortaya çıkar.

Beslenme, sağlıklı saçlar için önemli bir rol oynar. Bakır eksikliği, saçın erken beyazlamasına neden olabilir. Bu element melanin üretiminde önemli bir rol oynar.

Ayrıca kirli bir çevrede yaşamak saç sağlığının bozulmasını hızlandırır ve renk değişiklikleri ve dökülmeleri tetikler. Araştırmalar, kirleticilerin vücutta serbest radikaller oluşturarak melanin üretimine müdahale ettiğini gösteriyor.

Alopesi areata veya vitiligo gibi otoimmün hastalıklar da beyaz saç görünümüne yol açar.

Beyaz saç oluşumu genetiğe de bağlıdır. Genetiğin beyaz oluşumunu yüzde 30 etkilediği, kalan yüzde 70'in yaş ve stres gibi diğer faktörlerle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

Travmalar da beyaz saça neden olabilir. Önemli duygusal şoklar ve travmalar saçın hızla beyazlamasını tetikleyebilir. Şok, pigmentli saç kaybına yol açan bir otoimmün reaksiyona neden olur. Bu da ani bir beyazlaşma görünümü verir.



Beyaz saçlara karşı biberiye ve elma sirkesi kürü

Şu anda beyaz saçların yok edilmesinde yüzde 100 etkili bir tedavi yoktur, ancak organizmanın doğal bir süreci olduğu için genellikle kadınlar tarafından kullanılan birkaç alternatif vardır.

Beyaz saçları ortadan kaldırmak için en yaygın ve popüler seçenekler arasında saç boyası bulunur, ancak bunların çoğunda kimyasallar vardır ve tüm insanlar aynı saç derisine sahip değildir, bu nedenle yan etkiler ortaya çıkabilir.

Bu yüzden beyaz saçları azaltmanın doğal yollarını kullanmak daha sağlıklı bir alternatiftir ve bunlardan biri biberiye ve sirke kullanımıdır. Biberiye kozmetik ve tıbbi özelliklere sahip olduğu için birçok güzellik ürününde kullanılır. Ayrıca antiseptik olması zararlı mikroorganizmaları engeller.

Elma sirkesi ise sadece beyaz saçları kapatmakla kalmaz, aynı zamanda saç büyümesine de yardımcı olur, kepekle savaşır ve kafa derisinin pH'ını dengeler.

Tüm bunlar sayesinde biberiye ve elma sirkesi beyaz saçlardan kurtulmak için mükemmel bir ikili oluşturur, biri doğal boya, diğeri kapatıcı olarak çalışır.

Biberiye ve elma sirkesi kürü

Bu kürü hazırlamak için 10 kuru biberiye dalı, çeyrek kaşık zeytinyağı, beş damla biberiye esansiyel yağı ve elma sirkesine ihtiyacınız olacak.

Biberiye yapraklarını ezin, daha sonra zeytinyağını bir kapta ısıtın, ocaktan alın ve ezilmiş biberiye dallarını biberiye esansiyel yağı damlalarıyla ekleyin. Pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın ve ılık olana kadar bekletin.

Saça ve saç derisine uygulayın, sonra sıcak bir havluyla örtün ve 30 ila 40 dakika bekletin. Son olarak soğuk su ile durulayın.

Boyayı duruladıktan sonra, saça dolgu kremi görevi gören elma sirkesi uygulayın. 2 veya 3 dakika etki etmesini bekleyin ve saçı şampuanla yıkayın.

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29/06/2022 08:59