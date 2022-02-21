Beyaz Saray: Biden Donetsk ve Luhansk'a yaptırım uygulayacak

Beyaz Saray sözcüsü Jean Psaki, ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın yakında Amerikalıların Ukrayna'nın sözde Donetsk ve Luhansk bölgelerine, bu bölgelerden veya bu bölgelerden yeni yatırım, ticaret ve finansmanı yasaklayacak bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı.

Psaki “Açık olmak gerekirse, bu önlemler, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda Müttefikler ve ortaklarla koordineli olarak hazırladığımız hızlı ve şiddetli ekonomik önlemlerden ayrıdır ve bunlara ek olacaktır" dedi.

Bu başkanlık kararnamesi ayrıca Ukrayna'nın bu bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen herhangi bir kişiye yaptırım uygulama yetkisi de sağlayacaktır.

Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları kısa süre içinde ek ayrıntıları açıklayacak.

Ayrıca, bugün Rusya'nın uluslararası taahhütlerini açıkça ihlal etmesiyle ilgili ek önlemleri de yakında açıklayacağız.

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21/02/2022 22:45