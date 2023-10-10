Beyaz Saray, İsrail'e asker göndermeyi planlamadıklarını açıkladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, ABD yönetiminin İsrail'e asker gönderme niyetinde olmadığını ancak ABD'nin bölgedeki çıkarlarını koruyacağını söyledi.

İsrail'den güvenlikle ilgili daha fazla talep gelmesinin beklenildiğini ve ABD'nin talepleri mümkün olan en kısa sürede yerine getirmeye çalışacağını söyledi.

Kirby ayrıca, İran'ın Hamas'ın operasyonuna olası dahli konusunda, "bir dereceye kadar iştiraki olduğuna dair hiçbir şüphe olmadığını" ancak ABD'nin, İran'ın doğrudan müdahil olduğuna dair kesin ve somut bir kanıt görmediğini söyledi.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, Hamas'ın sürpriz saldırıya hazırlanmasında İran'ın rol oynadığı iddia edilmişti.